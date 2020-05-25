Пытки и стрельба над головой: стали известны шокирующие подробности изнасилования в полиции под Киевом

Стали известны шокирующие подробности в деле о групповом изнасиловании в Кагарлыке, в котором обоснованно подозревают двух теперь уже бывших сотрудников полиции. Как пишет "Сегодня" со ссылкой на собственные источники в МВД, девушка, которая заявила о преступлении, – свидетель в деле о краже, а изнасилование якобы было совершено прямо в отделении полиции.

Инсайдеры говорят, что задержанными оказались “оперативники” - сотрудники криминального блока полиции. А в Госбюро расследований говорят, что девушку изнасиловали несколько раз. В ГБР также не скрывают, что, помимо изнасилования, в отношении потерпевшей оборотни в погонах применили пытки: надевали противогаз, наручники и стреляли над головой из табельного оружия.

Напомним, на Киевщине задержали двух полицейских, которых подозревают в групповом изнасиловании. Накануне в местную больницу в Кагарлыке пришла девушка, которая заявила о том, что ее изнасиловали. Ей чуть больше 25 лет. При этом она созналась, изнасиловали ее именно сотрудники полиции. Ранее ее якобы вызвали в отделение по делу о краже имущества. Пострадала ли она от рук полицейских во время допроса или уже после этого, в сообщении МВД не говорится.

Служба внутренней безопасности провела проверку и двух полицейских, в итоге, задержали. По предварительной версии, доказательства их причастности к преступлению имеются. С правоохранительных органов подозреваемых тут же уволили. Вместе с тем, глава Национальной полиции решил расформировать все подразделение, где задержанные работали. Их бывшие коллеги из Кагарлыцкого районного отделения теперь обязаны будут пройти переаттестацию.

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