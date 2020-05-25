kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
kyiv kyiv
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.05.2020

BTC/USD

8753.00

ETH/USD

203.39

LTC/USD

42.63

НБУ 25.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Пытки и стрельба над головой: стали известны шокирующие подробности изнасилования в полиции под Киевом
commentss НОВОСТИ Все новости

Пытки и стрельба над головой: стали известны шокирующие подробности изнасилования в полиции под Киевом

В Госбюро расследований говорят, что девушку копы изнасиловали несколько раз и применили пытки

сегодня, 14:40
Автор:

• Елена Волкова

Пытки и стрельба над головой: стали известны шокирующие подробности изнасилования в полиции под Киевом

Стали известны шокирующие подробности в деле о групповом изнасиловании в Кагарлыке, в котором обоснованно подозревают двух теперь уже бывших сотрудников полиции. Как пишет "Сегодня" со ссылкой на собственные источники в МВД, девушка, которая заявила о преступлении, – свидетель в деле о краже, а изнасилование якобы было совершено прямо в отделении полиции.

Инсайдеры говорят, что задержанными оказались “оперативники” - сотрудники криминального блока полиции. А в Госбюро расследований говорят, что девушку изнасиловали несколько раз. В ГБР также не скрывают, что, помимо изнасилования, в отношении потерпевшей оборотни в погонах применили пытки: надевали противогаз, наручники и стреляли над головой из табельного оружия. 

Напомним, на Киевщине задержали двух полицейских, которых подозревают в групповом изнасиловании. Накануне в местную больницу в Кагарлыке пришла девушка, которая заявила о том, что ее изнасиловали. Ей чуть больше 25 лет. При этом она созналась, изнасиловали ее именно сотрудники полиции. Ранее ее якобы вызвали в отделение по делу о краже имущества. Пострадала ли она от рук полицейских во время допроса или уже после этого, в сообщении МВД не говорится.

Служба внутренней безопасности провела проверку и двух полицейских, в итоге, задержали. По предварительной версии, доказательства их причастности к преступлению имеются. С правоохранительных органов подозреваемых тут же уволили. Вместе с тем, глава Национальной полиции решил расформировать все подразделение, где задержанные работали. Их бывшие коллеги из Кагарлыцкого районного отделения теперь обязаны будут пройти переаттестацию. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!