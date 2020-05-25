Полицейских подозревают в групповом изнасиловании женщины под Киевом

В Кагарлыке на Киевщине задержали двух полицейских, которых подозревают в групповом изнасиловании. Об этом сообщили на официальной странице МВД в Facebook. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

Накануне в местную больницу в Кагарлыке пришла девушка, которая заявила о том, что ее изнасиловали. Ей чуть больше 25 лет. При этом она созналась, изнасиловали ее именно сотрудники полиции. Ранее ее якобы вызвали в отделение по делу о краже имущества. Пострадала ли она от рук полицейских во время допроса или уже после этого, в сообщении МВС не говорится.

Служба внутренней безопасности провела проверку и двух полицейских, в итоге, задержали. По предварительной версии, доказательства их причастности к преступлению имеются. С правоохранительных органов подозреваемых тут же уволили. Вместе с тем, глава Нацполиции решил расформировать все подразделение, где задержанные работали. Их бывшие коллеги из Кагарлыцкого районного отделения теперь обязаны будут пройти переатестацию.

Сейчас оба подозреваемых находятся в СИЗО. Сознались ли они в содеянном, в пресс-службе МВС также не сообщили. Материалы дела передали специалистам Государственного бюро расследований.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в селе Черновицкой области односельчанин изнасиловал 77 летнюю пенсионерку.





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