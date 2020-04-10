В черновицком селе изнасиловали 77-летнюю пенсионерку

В черновицком селе избили и изнасиловали 77-летнюю пенсионерку. Об этом жутком преступлении сообщили в областном управлении полиции.

Пострадала женщина от рук своего же односельчанина. Она хорошо знала преступника, поэтому проблем с тем, чтобы установить его личность и задержать у правоохранителей не возникло. Напал на жительницу села Балковцы почти вдвое от нее младший мужчина - 42-летний житель этого же села. Он, как ни в чем не бывало, пришел к ней домой. Затем мужчина начал вести себя агрессивно. Сначала он избил пожилую женщину, а затем, когда она уже не могла сопротивляться, изнасиловал ее.

Молчать о случившимся пенсионерка не стала. Она тут же обратилась в полицию и написала заявление на односельчанина. Мужчину задержали. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, проводят различные экспертизы. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в полиции. Сейчас он находится под стражей, его отправили в изолятор временного содержания. Прокуратура будет просить суд отправить мужчину в СИЗО на время расследования.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине во время карантина резко сократилось количество преступлений. Уровень преступности упал на треть.

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