Групповое изнасилование в Кагарлыке: адвокат рассказал страшные подробности зверства полицейских (ФОТО)

Стали известны резонансные подробности в деле о групповом изнасиловании в Кагарлыке, по подозрению в котором задержали двоих теперь уже бывших правоохранителей. Как рассказал адвокат потерпевшей девушки Евгений Мельниченко, преступление было спланировано: жертву в злополучный райотдел якобы заманил сосед, который отвез ее на мнимый допрос на своем авто.

“23 мая, в субботу, сосед привез девушку будто на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлык. Сосед сейчас в розыске, у него трое детей, - рассказывает Евгений Мельниченко. - В отделе полиции потерпевшую ждал пьяный дядя Коля и Сережа - работники полиции. Этот дядя Коля раньше добивался потерпевшую и говорил ей "дашь, когда я скажу, поняла". Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, теряла сознание, а ее били, душили и насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую”.

Адвокат девушки говорит, что правоохранитель так отомстил девушке за то, что она не захотела вступить с ним в связь добровольно. Также Мельниченко говорит, что у изнасилованной девушки есть 5-летняя дочь, у которой ДЦП.

Напомним, на Киевщине задержали двух полицейских, которых подозревают в групповом изнасиловании. Накануне в местную больницу в Кагарлыке пришла девушка, которая заявила о том, что ее изнасиловали. Ей чуть больше 25 лет. При этом она созналась, изнасиловали ее именно сотрудники полиции. Ранее ее якобы вызвали в отделение по делу о краже имущества. Служба внутренней безопасности провела проверку и двух полицейских, в итоге, задержали. По предварительной версии, доказательства их причастности к преступлению имеются. С правоохранительных органов подозреваемых тут же уволили. Вместе с тем, глава Национальной полиции решил расформировать все подразделение, где задержанные работали. Их бывшие коллеги из Кагарлыцкого районного отделения теперь обязаны будут пройти переаттестацию.

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