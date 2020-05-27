ВИДЕОФАКТ: на камеры попало резонансное покушение на жизнь наркобарона в Киеве

Замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в “Фейсбук” опубликовал видео момента покушения на наркобарона в Киеве, которое произошло 26 мая вечером на столичном Печерске.

По словам Геращенко, потерпевший получил пять пулевых ранений, из которых три пришлись в грудную клетку. Сейчас он находится под охраной полиции в реанимации.

Напомним, накануне на столичном Печерске разыгрался не иначе как сюжет из голливудского боевика. Банда киллеров попыталась убить гражданина Черногории. Они подкараулили мужчину около его дома, и выстрелили в него 5 раз. Преступников было двое. Они сели в машину и бросились бежать. Проехав несколько сот метров, решили уничтожить автомобиль вместе с уликами. Но в какой-то момент что-то пошло не так и киллеры едва ли сами не сгорели заживо. Этот момент также попал на камеры видеонаблюдения.

Жертве преступников тоже удалось выжить, несмотря на то, что он получил несколько пуль. Сейчас мужчина в больнице. Оказалось, что это лидер одного из наркокартелей в Черногории, который продает наркотики по всей Европе. Сейчас он находится в международном розыске. Однако киллерам его удалось найти быстрее, чем правоохранителям. Сами они также далеко не убежали. Вместе с подельниками их схватили под Одессой, когда те направлялись в сторону границы с Молдовой. Всего полицейские задержали 4 человек. Это граждане Сербии, Черногории и Македонии. Один из них также числится в международном розыске. Его подозревают в заказном убийстве.



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