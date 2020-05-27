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Главная Новости Общество Криминал Банду киллеров, устроивших стрельбу в Киеве, задержали около Одессы (ВИДЕО)
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Банду киллеров, устроивших стрельбу в Киеве, задержали около Одессы (ВИДЕО)

Накануне банда киллеров, которую задержали около Одессы, попыталась убить в Киеве лидера наркокартеля с Черногории и едва не сгорела в собственном авто

27 мая 2020, 12:43 comments1024
Автор:

Виолетта Комаровская

Банду киллеров, устроивших стрельбу в Киеве, задержали около Одессы (ВИДЕО)

Банду иностранных киллеров, пытавшихся убить лидера наркокартеля с Черногории, задержали под Одессой. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. Стрельбу в Киеве иностранцы устроили вчера и едва не сгорели в собственной машине. 

Накануне на столичном Печерске разыгрался не иначе как сюжет из голливудского боевика. Банда киллеров попыталась убить гражданина Черногории. Они подкараулили мужчину около его дома, и выстрелили в него 5 раз. Преступников было двое. Они сели в машину и бросились бежать. Проехав несколько сот метров, решили уничтожить автомобиль вместе с уликами. Но в какой-то момент что-то пошло не так и киллеры едва ли сами не сгорели заживо. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. 

Жертве преступников тоже удалось выжить, несмотря на то, что он получил несколько пуль. Сейчас мужчина в больнице. Кто он, полицейские выяснили. Оказалось, что это лидер одного из наркокарталей в Черногории, который продает наркотики по всей Европе. Сейчас он находится в международном розыске. Однако киллерам его удалось найти быстрее, чем правоохранителям. Сами они также далеко не убежали. Вместе с подельниками их схватили под Одессой, когда те направлялись в сторону границы с Молдовой. Всего полицейские задержали 4 человека. Это граждане Сербии, Черногории и Македонии. Один из них также в международном розыске. Его подозревают в заказном убийстве.  

Банда была вооружена, поэтому задерживать их помогали бойцы спецподразделения "Корд".

Стрельбу в Киеве полиция расследует, как покушение на убийство. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что двое полицейских пытали и изнасиловали 25-летнюю девушку в полицейском участке. 

Фото: Національна поліція


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/golovne/naczpolicziya-zatrimala-grupu-inozemnix-kileriv-za-zamax-na-vbivstvo-gromadyanina-chornogoriji-u-stoliczi-Igor-klimenko/
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