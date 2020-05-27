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Изнасилование в полиции Кагарлыка: стало известно о состоянии молодой матери - жертвы копов

Адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко говорит, что жертва изнасилования в Кагарлыке находится в шоке и нуждается в обследовании

27 мая 2020, 16:40 comments940
Автор:

Елена Волкова

Изнасилование в полиции Кагарлыка: стало известно о состоянии молодой матери - жертвы копов

Спустя четыре дня после групового изнасилования в полиции Кагарлыка Киевской области, 26-летняя жертва находится в шоковом состоянии. Об этом сообщил адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко, пишет “Сегодня”.

По словам защитника, у его клиентки - мамы 5-летней девочки - диагностировали травму головы, остались следы побоев и признаки внутренних травм, в связи с чем ей предстоит пройти обследование и МРТ. 

“Это обычная девушка из села. На допрос она была вызвана как свидетель по делам о кражах, которые случались в селе. Что касается этих краж, то там были действия, которые свидетельствовали о том, что это делали мужчины. Речь идет о взломе и проникновении в магазин и краже бензопилы”, - поясняет Мельниченко. 

Известно, что пострадавшая всю жизнь живет в Кагарлыкском районе, и у нее есть гражданский муж. 

Напомним, преступление могло быть спланировано: жертву в злополучный райотдел якобы заманил сосед, который отвез ее на мнимый допрос на своем авто.

“В отделе полиции потерпевшую ждал пьяный дядя Коля и Сережа - работники полиции. Этот дядя Коля раньше добивался потерпевшую и говорил ей "дашь, когда я скажу, поняла". Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, теряла сознание, а ее били, душили и насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую”, - говорит Мельниченко.

Как ранее сообщали “Комментарии”, с правоохранительных органов подозреваемых тут же уволили и задержали. Вместе с тем, глава Национальной полиции решил расформировать все подразделение, где задержанные работали. Их бывшие коллеги из Кагарлыцкого районного отделения теперь обязаны будут пройти переаттестацию. 


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Источник: https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents/kagarlyk-1448364.html
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