Главарь "ДНР" Пушилин признался, что они обстреляли жилые дома с мирными жителями

Денис Пушилин - главарь так называемой "ДНР" - в своем Twitter сделал признание в том, что его боевики обстреляли жилые кварталы с мирными жителями. Пушилин извинился за “несогласованный обстрел жилых кварталов его подразделениями”.

Где именно велись эти обстрелы, не сообщается. Однако главарь группировки пообещал “расследовать факты нарушений Минских соглашений "вооруженными силами ДНР".

Известно, что в минувшие сутки российские войска совершили семь обстрелов из запрещенных минометов. В частности, террористы целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 в Золотом из стрелкового оружия.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вчера заявил, что представители так называемых администраций "Л/ДНР" не имеют места в будущем урегулировании ситуации на Донбассе, а после восстановления государственного суверенитета все они будут расформированы, согласно закону. Кулеба обозначил, что в условиях, когда с оккупированных территорий будут выведены российские войска, а Украина будет контролировать границу, оккупационные администрации не смогут существовать.

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