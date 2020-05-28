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Главная Новости Общество происшествия На Житомирщине учительницу оштрафовали за интимное фото
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На Житомирщине учительницу оштрафовали за интимное фото

Женщина по ошибке отправила "голое" фото в общий чат интернет-мессенджера Viber

28 мая 2020, 12:46 comments827
Автор:

Сергей Медведев

На Житомирщине учительницу оштрафовали за интимное фото

В Житомирской области произошел курьезный инцидент. Учительница сельской школы по ошибке отправила в общий чат одного из мессенджеров фото без одежды. Кто-то из участников чата, по видимому, остался этим недоволен и сообщил правоохранителям.

Женщина якобы случайно отправила интимное фото в группу в Viber. По ее словам, она собиралась отправить фото своей дочери для того, чтобы получить медицинскую консультацию. Но, несмотря на такое заявление, местный суд не счел причину уважительной и решил наказать учительницу. Правоохранители расценили действия женщины как мелкое хулиганство — любительницу "клубничного" селфи оштрафовали. Ей придется заплатить 51 гривню.

Как сообщал портал "Комментарии", Современные парни и девушки чувствуют себя довольно раскованно, когда речь идет о сексуальных темах. Эта благоприятно сказывается на ведении интимных переписок с пикантными подробностями, что больше извесно как секстинг. Эта форма общения особенно популярна теперь, когда многие молодые люди без дела заперты в своей квартире. Мы расскажем, как правильно вести интимную переписку, чтобы разлука с любимой не была слишком тяжелым испытанием.

 


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4234057-na-zhytomyrschyne-uchytelnytsa-zaplatyt-shtraf-za-otkrovennoe-foto
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