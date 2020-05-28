Украина готова к массовому открытию пунктов пропуска за границу

На государственных границах с Молдовой и Евросоюзом готовятся к открытию 66 пунктов пропуска. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на правительственный портал.

Как отметил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, постановление об открытии 66 пунктов пропуска не публиковалось всю неделю, поэтому пункты не могли открыть.

"В свою очередь, Госпогранслужба уже проинформировала иностранных партнеров о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке для того, чтобы пограничники соседних стран могли учесть эту информацию. Соответственно, … чтобы они также имели возможность восстановить пропуск со своей стороны", - отметил Демченко.

Кроме того чиновник добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск автомобилей сразу возобновится.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в странах Евросоюза будут прививать от коронавирусной инфекции "старой-доброй" вакциной.





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