В Европе начнут прививать людей от коронавируса всем известной вакциной

С 1 июня в Греции стартует общенациональная вакцинация населения от COVID-19, для чего будут использовать прививку БЦЖ с целью защитить население от заражения новым типом вируса. На такой шаг пошло национальное агентство по лекарственным средствам, пишет Neakriti.

Интересно, что такую вакцинацию в рамках борьбы с пандемией также проведут в Австралии, Нидерландах и Германии. Европейский опыт будет основываться на исследованиях, которые подтверждают, что вакцинированные от туберкулеза люди имеют в пять раз меньше рисков осложнений при коронавирусе. Перед тем, как сделать прививку, пациенты сдадут тест на коронавирус и антитела к нему.

Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

Также мы писали, что в Украине ослабили карантин и планируют возобновить все виды пассажирских перевозок. В связи с этим эпидемиологи заговорили о второй волне коронавируса в нашей стране.

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