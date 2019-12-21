Пожар в Одесском колледже: в региональном главке ГСЧС «полетели головы»

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Начальник ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк уволены с занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба Управления.
Так, генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак и Михаил Вовк были уволены 19 декабря приказами ГСЧС №528 и №529 соответственно.
Кроме того, приказом №530 от 20 декабря полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк назначен на должность начальника ГУ ГСЧС в Одесской области.
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