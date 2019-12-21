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Пожар в Одесском колледже: в региональном главке ГСЧС «полетели головы»

В ГУ ГСЧС в Одесской области сменили руководство

сегодня, 10:08
Автор:

• Мария Чиренко

Начальник ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк уволены с занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Так, генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак и Михаил Вовк были уволены 19 декабря приказами ГСЧС №528 и №529 соответственно. 

Кроме того, приказом №530 от 20 декабря полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк назначен на должность начальника ГУ ГСЧС в Одесской области.

Как сообщал сайт "Комментарии", 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался масштабный пожар. В результате пожара погибли 16 человек

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред интересам отдельных граждан и государства) Уголовного кодекса Украины. Пока никому из сотрудников ГосЧС не объявлено о подозрении.

Причиной пожара признана неисправность электропроводки или бытовых электроприборов. 

Источник: https://od.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/17212.html
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