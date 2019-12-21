Пожар в Одесском колледже: в региональном главке ГСЧС «полетели головы»

Начальник ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк уволены с занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба Управления.



Так, генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак и Михаил Вовк были уволены 19 декабря приказами ГСЧС №528 и №529 соответственно.



Кроме того, приказом №530 от 20 декабря полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк назначен на должность начальника ГУ ГСЧС в Одесской области.



Как сообщал сайт "Комментарии", 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался масштабный пожар. В результате пожара погибли 16 человек .



Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред интересам отдельных граждан и государства) Уголовного кодекса Украины. Пока никому из сотрудников ГосЧС не объявлено о подозрении.



