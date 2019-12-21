Вместо Вифлеемской звезды – дыра от снаряда: новая работа Бэнкси

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У популярного художника-анонима
Бэнкси появилась новая работа, как всегда, на злободневную тематику – войну между
Израилем и арабами. Рождественское произведение уличный автор назвал "Шрам
Вифлеема". Фотографию новой композиции художник разместил в своем профиле в Instagram.
Работу "Шрам Вифлеема" Бэнкси
создал в своем отеле Walled-Off. Стоит отметить, что гостиница находится в
Вифлееме, Палестина, а все окна номеров выходят на бетонную разделительную
стену меду Израилем и Палестиной. Новая композиция построена по типу вида из
окна этого отеля. Так, у подножия стены автор с помощью объемных фигурок
библейских персонажей воссоздал сцену рождения Иисуса Христа. Однако вместо Вифлеемской
звезды на небе – вверху дыра, вероятно получившаяся от влетевшего в нее снаряда. На стене
также можно заметить надписи со словами "мир", "свобода" и "любовь" на нескольких языках.
Ранее "Комментарии" писали,
что Бэнкси нарисовал граффити на социальную тематику. Так, упряжка с оленями
вместо новогоднего Санты "везет" скамейку с бездомным.
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