Вместо Вифлеемской звезды – дыра от снаряда: новая работа Бэнкси

У популярного художника-анонима Бэнкси появилась новая работа, как всегда, на злободневную тематику – войну между Израилем и арабами. Рождественское произведение уличный автор назвал "Шрам Вифлеема". Фотографию новой композиции художник разместил в своем профиле в Instagram.

Работу "Шрам Вифлеема" Бэнкси создал в своем отеле Walled-Off. Стоит отметить, что гостиница находится в ​​Вифлееме, Палестина, а все окна номеров выходят на бетонную разделительную стену меду Израилем и Палестиной. Новая композиция построена по типу вида из окна этого отеля. Так, у подножия стены автор с помощью объемных фигурок библейских персонажей воссоздал сцену рождения Иисуса Христа. Однако вместо Вифлеемской звезды на небе – вверху дыра, вероятно получившаяся от влетевшего в нее снаряда. На стене также можно заметить надписи со словами "мир", "свобода" и "любовь" на нескольких языках.

Ранее "Комментарии" писали, что Бэнкси нарисовал граффити на социальную тематику. Так, упряжка с оленями вместо новогоднего Санты "везет" скамейку с бездомным.