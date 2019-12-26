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Нацбанк посвятил памятные монеты военнослужащим и военным медикам

Памятные монеты выпустили тиражом 1 тыс. экземпляров

сегодня, 12:28
Автор:

• Сергей Медведев

Национальный банк Украины выпустил памятные монеты в честь украинских военнослужащих и медиков. Номинал монет составит 10 грн, тираж 1 тыс. штук. Об этом сообщает сайт регулятора. 

Монета "На страже жизни" посвящена военным медикам - "людям, чья профессия сочетает в себе медицинские и военные знания, которые самоотверженно служат Родине, ежедневно спасая жизни ее защитников, совершают подвиг милосердия, мужества и стойкости". На реверсе монеты размещена надпись "На страже жизни". 

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Вторую памятную монету решили посвятить украинским военнослужащим, которые участвуют в зарубежных миссиях. Среди оформления есть надписи "Участникам боевых действий на территории других государств" и "Обязанность. Мужество. Память" на реверсной стороне.

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Как сообщал портал "Комментарии", с 20 декабря в Украине вводится в обращение новая монета номиналом пять гривен. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. На монете изображен украинский военный, гетман, политический и государственный деятель Богдан Хмельницкий.

Источник: https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1286
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