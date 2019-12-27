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Украина запустит телеканал для жителей Крыма и Донбасса

Информационные месседжи для телепрограмм разрабатывают совместно с МИДом

сегодня, 17:40
Автор:

• Сергей Медведев

Запуск нового телевизионного канала для жителей оккупированных территорий намечен на февраль 2020 года. Об этом сообщил замминистра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук. Материально-технической базой для нового канала станет вещатель UATV. Предполагается, что канал будет иметь развлекательно-информационный формат.

"Государственный канал для временно оккупированных территорий (ВОТ), который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - сообщил Максимчук.

Чиновник обещает честную и незаангажированную информацию о событиях в Украине. В частности, Максимчук сообщил, что для формирования информационных месседжей привлекают сотрудников МИДа.

Как сообщал портал "Комментарии", журналистам российского телеканала "Звезда" запретили въезд в Украину сроком на три года.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-fevrale-zapustit-telekanal-okkupirovannyh-1577458575.html
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