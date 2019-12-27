Украина запустит телеканал для жителей Крыма и Донбасса

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Запуск нового телевизионного канала для жителей оккупированных территорий намечен на февраль 2020 года. Об этом сообщил замминистра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук. Материально-технической базой для нового канала станет вещатель UATV. Предполагается, что канал будет иметь развлекательно-информационный формат.
"Государственный канал для временно оккупированных территорий (ВОТ), который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - сообщил Максимчук.
Чиновник обещает честную и незаангажированную информацию о событиях в Украине. В частности, Максимчук сообщил, что для формирования информационных месседжей привлекают сотрудников МИДа.
Как сообщал портал "Комментарии", журналистам российского телеканала "Звезда" запретили въезд в Украину сроком на три года.
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