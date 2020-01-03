В Украину вернули картину, незаконно вывезенную нацистами во время войны

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Министерству культуры молодежи
и спорта Украины удалось вернуть домой картину украинского художника Михаила
Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной". Об этом сообщает
пресс-центр Кабинета министров Украины.
Так, в 1941-1943 годах этот
произведение незаконно вывезли нацисты из оккупированного ими Днепра (тогда город
Днепропетровск, - ред.). А в 2017 году украинскую картину заявили к продаже
на аукционе Potomack Company в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Полотно
украинского живописца в историческом жанре, десятилетиями считавшееся потерянным, вернула в дар семья Трейси после двухлетних кропотливых переговоров
между США и нашей страной.
В Министерстве культуры молодежи и спорта отмечают, что вопрос потери культурных ценностей – государственное дело, а возвращение подобных произведений законному владельцу свидетельствует не только о стратегическом украинско-американском партнерстве, но и о международном признании потерь Украины во время Второй Мировой Войны.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Германии нашли старинные картины, которые были украдены 40 лет назад.
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