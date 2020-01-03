В Украину вернули картину, незаконно вывезенную нацистами во время войны

Министерству культуры молодежи и спорта Украины удалось вернуть домой картину украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной". Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров Украины.

Так, в 1941-1943 годах этот произведение незаконно вывезли нацисты из оккупированного ими Днепра (тогда город Днепропетровск, - ред.). А в 2017 году украинскую картину заявили к продаже на аукционе Potomack Company в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Полотно украинского живописца в историческом жанре, десятилетиями считавшееся потерянным, вернула в дар семья Трейси после двухлетних кропотливых переговоров между США и нашей страной.

В Министерстве культуры молодежи и спорта отмечают, что вопрос потери культурных ценностей – государственное дело, а возвращение подобных произведений законному владельцу свидетельствует не только о стратегическом украинско-американском партнерстве, но и о международном признании потерь Украины во время Второй Мировой Войны.





Ранее "Комментарии" сообщали, что в Германии нашли старинные картины, которые были украдены 40 лет назад.