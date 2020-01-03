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В Украину вернули картину, незаконно вывезенную нацистами во время войны

Картину Михаила Панина об Иване Грозном наконец-то вернули в Украину из США

сегодня, 00:05
Автор:

• Таисия Ерохина

Министерству культуры молодежи и спорта Украины удалось вернуть домой картину украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной". Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров Украины.

Так, в 1941-1943 годах этот произведение незаконно вывезли нацисты из оккупированного ими Днепра (тогда город Днепропетровск, - ред.). А в 2017 году украинскую картину заявили к продаже на аукционе Potomack Company в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Полотно украинского живописца в историческом жанре, десятилетиями считавшееся потерянным, вернула в дар семья Трейси после двухлетних кропотливых переговоров между США и нашей страной.

В Министерстве культуры молодежи и спорта отмечают, что вопрос потери культурных ценностей – государственное дело, а возвращение подобных произведений законному владельцу свидетельствует не только о стратегическом украинско-американском партнерстве, но и о международном признании потерь Украины во время Второй Мировой Войны.

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Ранее "Комментарии" сообщали, что в Германии нашли старинные картины, которые были украдены 40 лет назад.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/mkms-realizuvalo-povernennya-kartini-m-panina-tayemnij-viyizd-ivana-groznogo-pered-oprichninoyu
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