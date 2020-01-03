Опубликована реклама, которая помогает с головой погрузиться в новогоднюю атмосферу

Новогодние и рождественские праздники многих из нас заставляют, как в детстве, погрузиться в сказочную атмосферу и начать верить в чудеса. Кроме аромата елки, мандаринов и бенгальских огней помогают погрузиться в праздничную атмосферу еще и фильмы, музыкальные клипы, а также предновогодняя реклама.



Маркетологи в последние годы стараются найти что-то особенное и добавить в рекламные ролики немного волшебства и сказки, пишет AdMe.

Дракон, который всем мешал





Предновогодняя суета может расстроить, если ты дракон, который не может ни слепить снеговика, ни покататься на коньках, а еще и у жителей города к нему предвзятое отношение. Главный герой рекламы в лице дракона решил спрятаться от всех, чтобы не доставлять проблем. Но его нашла девочка, которая придумала способ, как его спасти.

Повзрослей!





Девочке хочется играть в оленей Санты с сестрой, но она лишь говорит, что нужно взрослеть. В то же время папа решил устроить девочке праздник и нее появляется настоящий олень.

Давай сделаем Рождество особенным!





Девушка решила добыть северное сияние, после того, как его увидела и ей это удается. После с помощью волшебной дымки стала создавать праздничное настроение. Но останется ли для нее самой хоть немного волшебства?

Возвращение Инопланетянина





Главный герой фильма "Инопланетянин" стал взрослым мужчиной, который обзавелся собственной семьей. Но в канун Рождества к ним приходит долгожданный гость — Инопланетянин. Отец семейства знакомит родных со старым другом и все находят общий язык. Но инопланетянину нужно возвращаться домой, ведь его там тоже ждут.

Рождество для всех





Праздники существуют для всех. И взрослым так важно иногда забывать обо всем и хоть немного чувствовать себя детьми.

Все дело в воображении





В наше время сложно кого-то удивить новым современным гаджетом. Но иногда важно включать воображение, чтобы отправиться в увлекательное путешествие.

Самое важное рядом





Накануне праздника бабушка приезжает к внукам, но у одной девочки нет того самого праздничного настроения. Но один способ все же есть…

Иногда нужно радовать других





Детские воспоминания иногда подталкивают к новым добрым делам. Девушка смотрит видео, на котором примеряет мамину сумку, а папа дарит ей виток гирлянд. И вдруг курьер приносит посылку.

Сможет ли найти тебя Санта





Девочка собирается с семьей в поход и волнуется, что Санта не сможет найти ее. Поэтому она оставляет записки по всему дому, а также специальные знаки на пути. На самом деле оказывается, что не важно, где ты находишься, ведь Новый год и Рождество в первую очередь должны быть в сердце.

Мы его поймали!





Все дети мечтают увидеть в живую Санту, но чтобы это сделать нужен хорошо продуманный план. Оказывается, что процесс намного увлекательнее, чем результат и главное верить в чудеса.

Ранее "Комментарии" писали, что в Бразилии выпустили рекламу презервативов с российским президентов Владимиром Путиным.