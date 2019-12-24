В Бразилии выпустили рекламу презервативов с Путиным

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Бразильская Platinum Studio выпустила рекламу презервативов со слоганом "Некоторые люди не должны были родиться никогда". В главной роли — Владимир Путин. Фото размещены в Instagram компании производителя.
Ранее главными героями рекламной компании становились Дональд Трамп и Ким Чен Ын.
Как сообщало издание "Комментарии" в
интернет-магазинах появились в продаже сувенирные банкноты с изображением президента Украины Владимира Зеленского. В Китае эта купюра стоит около 35
юаней (116,5 грн), а на украинских торговых онлайн-сервисах "100
гривен" с Зеленским продают за 150 грн. Популярна сувенирная продукция с
украинским президентом и в России. К примеру, в Челябинске банкноту с Зеленским
предлагают со скидкой в 16% - за 149 рублей (55,75 грн). Впрочем, как пишут
интернет-пользователи, качество этих купюр может отличаться.
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