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В Бразилии выпустили рекламу презервативов с Путиным

Бразильская компания выпустила рекламу презервативов на которых изображен Владимир Путин

сегодня, 12:09
Автор:

• Наталья Шевченко

Бразильская Platinum Studio выпустила рекламу презервативов со слоганом "Некоторые люди не должны были родиться никогда". В главной роли — Владимир Путин. Фото размещены в Instagram компании производителя.

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Ранее главными героями рекламной компании становились Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Как сообщало издание "Комментарии" в интернет-магазинах появились в продаже сувенирные банкноты с изображением президента Украины Владимира Зеленского. В Китае эта купюра стоит около 35 юаней (116,5 грн), а на украинских торговых онлайн-сервисах "100 гривен" с Зеленским продают за 150 грн. Популярна сувенирная продукция с украинским президентом и в России. К примеру, в Челябинске банкноту с Зеленским предлагают со скидкой в 16% - за 149 рублей (55,75 грн). Впрочем, как пишут интернет-пользователи, качество этих купюр может отличаться.

Источник: https://www.instagram.com/platinum_fmd/?hl=ru
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