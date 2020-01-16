Сборник Оксаны Забужко попал в лонг-лист The New York Times

Авторитетное издание The New York Times опубликовало список литературы, рекомендуемой к прочтению в 2020 году, и в списке из 77-ми наименований оказался сборник украинки Оксаны Забужко "Тут могла бы быть ваша реклама". Рецензия на книгу опубликована на сайте интернет-журнала.

"Рассказы Забужко повествуют об Оранжевой революции в Украине, соперничестве в теннисе и многом другом", - указано в сообщении.

Отмечается, что это не первый случай, когда творчество Оксаны Забужко замечено на международном уровне. Её предыдущий роман "Музей заброшенных секретов" швейцарское издание Tages Anzeiger признало одним из лучших романов этого века.

Оксана Стефановна Забужко - писатель и поэтесса из Луцка. Ее творческие рассказы переведены на многие языки мира, сама она является обладателем ряда престижных литературных премий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о списке всех номинантов на кинопремию Оскар-2020. В перечень претендентов на главную награду в мире кино претендуют такие актеры как Леонрадо Дикаприо, Бред Питт, Скарлетт Йоханссон и Рене Зелвеггер.

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