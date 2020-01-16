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Валерий Сюткин, восхищенный аннексией Крыма, едет в Украину

В 2014 году певец назвал оккупацию Крыма "блестящей" операцией

сегодня, 18:29
Автор:

• Екатерина Белоброва

В апреле в киевском концертном зале Дворца "Украина" может пройти концерт популярного в конце 90-х российского артиста Валерия Сюткина. Об этом сообщается на афишах локации.

Несмотря на то, что Сюткин стал значительно реже появляться на экранах в последние годы, в 2014 году во время летнего интервью телеканалу "Дождь", музыкант высказал свое отношение к присоединению Крымского полуострова к Российской Федерации.

"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала",- указал тогда Сюткин.

В связи с этим украинский комик и волонтер Сергей Притула написал иронический пост, где высмеял перспективы выступления Валерия Сюткина в украинском Дворце с учетом таких "блестящих" высказываний. 

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что после Нового года в сети разразился скандал из-за того, что якобы президент Украины Владимир Зеленский вмешался в запрет СБУ и распорядился впустить в Украину поп-звезду Dr.Alban, также делавшем в прошлом неоднозначные заявления об аннексии Крыма. Пограничники опровергли причастность гаранта, а в отношении исполнителя популярных хитов 90-х никаких запретов не поступало.


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