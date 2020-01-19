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Главная Новости Общество искусство и культура "СБУ жует сопли": известный продюсер резко отозвался о концертах российских артистов в Украине
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"СБУ жует сопли": известный продюсер резко отозвался о концертах российских артистов в Украине

По мнению Игоря Кондратюка, имена российских артистов, достойных выступать на украинских сценах, можно перечесть на пальцах

сегодня, 09:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк возмутился анонсированием концертов во Дворце "Украина" таких исполнителей российской эстрады как Валерий Сюткин и Александр Серов. Об этом он написал в блоге "Обозревателя".

"Я взбешен от того, что есть придурки - по другому их называть нельзя, - которые приглашают давать концерты в Украине людей, которые против независимости Украины. Они просто больные на голову продажные твари. Я не знаю, какое концертное агентство их пригласило, но этого категорически нельзя делать.", - указано в сообщении.

По мнению Кондратюка, такая лояльность к артистам, которые всячески выражают свою солидарность с внешней политикой президента Владимира Путина, в частности, по аннексированной территории Крыма, развращает людей и нивелирует все моральные нормы.

"А если говорить простыми словами, то это просто свинство", - заключил продюсер.

Игорь Кондратюк обозначил, что в России на сегодня существует с десяток артистов, которые имеют основания для того, чтобы выступать перед украинской публикой: среди них Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, сатирик Виктор Шендерович и еще несколько, кто открыто и публично заявляет о несогласии с Кремлем.

"Идите в школу. Разбирайтесь в банальных вещах, в том числе в том, кто такой Серов и Сюткин. Великий, блин, рок-н-рольщик. А СБУ жует сопли, не делает никаких заявлений. Я считаю, что СБУ не имеет права этого допускать, если она Служба безопасности Украины, а не просто пацаны, которые зарабатывают деньги", - резюмирует автор послания. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину с гастролями едет Валерий Сюткин, поддержавший аннексию Крыма. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/show/hvori-na-golovu-prodazhni-tvaryuki-zaprosili-serova-i-syutkina-do-kieva.htm
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