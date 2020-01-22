Стали известны полуфиналисты Нацотбора на "Евровидение- 2020"

Сегодня стали известны полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-2020, об этом сообщает UA:Суспільне.

Порядок выступлений участников будет таким:

Первый полуфинал (8 февраля)

1. Группа [О]

2. JERRY HEIL

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. GO-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Второй полуфинал (15 февраля)

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

Финал конкурса состоится 22 февраля, а полуфиналы - 8 и 15 февраля. Всего в Национальном отборе на Евровидение-2020 участвуют 16 украинских исполнителей.

В состав жюри вошли генеральный продюсер холдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, Андрей Данилко, Тина Кароль и генеральный директор Хіт FM.

Как сообщало издание "Комментарии", 25 октября представители международного песенного конкурса Евровидение-2020 обнародовали официальный слоган. Как сообщается, лозунг будет звучать так: Open Up! В переводе девиз означает "Откройся!".

По словам организаторов, тема "открытости" лучше всего рассказывает о стране, которая будут принимать песенный конкурс, а именно о Нидерландах.

Напомним, 65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды, ранее от принятия Евровидения-2020 отказались несколько городов Нидерландов, включая и столицу – Амстердам.

Напомним, что НОТУ изменила правила проведения отбора на "Евровидение-2020" 16 октября из-за прошлогоднего скандала с MARUV. Тогда вещатель поставил артистке ультиматум: либо поездка на конкурс, либо гастроли в России.

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