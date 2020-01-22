Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Продюсер Серова слезно просит впустить певца в Украину, чтобы провести концерт
НОВОСТИ Все новости

Продюсер Серова слезно просит впустить певца в Украину, чтобы провести концерт

Активисты взбудоражены анонсированным визитом артиста, выступавшем в аннексированном Крыму, и обратились в СБУ

22 января 2020, 13:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Уже этой весной в киевском Дворце "Украина" должен состояться концерт известного российского поп-исполнителя Александра Серова, который внесен в базу "Миротворца" в связи со своим посещением оккупированного Крыма со стороны Российской Федерации, что является фактическим признанием аннексии законной. Патриотически настроенные организации немедленно отреагировали на анонс приближающегося концерта, а журналисты обратились в СБУ с просьбой пояснить позицию силового ведомства в отношении Серова. Об этом сообщает издание "Апостроф".

Так, по словам новостного портала, в СБУ нет распоряжения о недопуске артиста в Украину, однако, поскольку факт посещения Крыма Серовым зафиксирован, представители Службы Безопасности передали это дело в Госпогранслужбу. 

bctDSlM9OHcjquKPszQdCYn8E.jpg

Пиар-менеджер Александра Серова Александр Орлов отреагировал на такую бурную деятельность для вероятного запрета певцу выступать и посещать Украину и заявил, что готов обращаться с официальным письмом в Верховную Раду.

"Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился в Украине и у него такой возраст, что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали… Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу через Украину. И мы, действительно, виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, жалеем, что все так получилось", - указал продюсер в своем обращении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове планирует выступить известный актер из России, который также гастролировал со спектаклем в оккупированном Крыму.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2020-01-22/zapreschen-li-vyezd-v-ukrainu-serovu-vyistupavshemu-v-kryimu-v-sbu-dali-otvet-dokument/186240
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...