Продюсер Серова слезно просит впустить певца в Украину, чтобы провести концерт

Уже этой весной в киевском Дворце "Украина" должен состояться концерт известного российского поп-исполнителя Александра Серова, который внесен в базу "Миротворца" в связи со своим посещением оккупированного Крыма со стороны Российской Федерации, что является фактическим признанием аннексии законной. Патриотически настроенные организации немедленно отреагировали на анонс приближающегося концерта, а журналисты обратились в СБУ с просьбой пояснить позицию силового ведомства в отношении Серова. Об этом сообщает издание "Апостроф".

Так, по словам новостного портала, в СБУ нет распоряжения о недопуске артиста в Украину, однако, поскольку факт посещения Крыма Серовым зафиксирован, представители Службы Безопасности передали это дело в Госпогранслужбу.





Пиар-менеджер Александра Серова Александр Орлов отреагировал на такую бурную деятельность для вероятного запрета певцу выступать и посещать Украину и заявил, что готов обращаться с официальным письмом в Верховную Раду.

"Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился в Украине и у него такой возраст, что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали… Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу через Украину. И мы, действительно, виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, жалеем, что все так получилось", - указал продюсер в своем обращении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове планирует выступить известный актер из России, который также гастролировал со спектаклем в оккупированном Крыму.





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