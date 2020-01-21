"Гене Букину - анафема": в Харьков едет актер, поддержавший российский Крым

Российский актер театра и кино Виктор Логинов, сыгравший главную роль в комедийном сериале "Счастливы вместе", намерен выступить в спектакле, который анонсирован в харьковском театре им. Шевченко 6 февраля. Об этом рассказали местные активисты в Facebook.

"После того, как благодаря нашим усилиям был запрещен въезд Марату Башарову и его коллективу, неравнодушные патриоты сообщили нам, что 6 февраля в "Театре имени Шевченко" планируется выступление российского актера Виктора Логинова", - указано в сообщении.

Отмечается, что Логинов был включен в базу "Миротворца" из-за гастролей в оккупированном Севастополе в 2018 году. В связи с этим харьковские патриоты направили письменное обращение органам СБУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский шоумэн Игорь Кондратюк возмутился регулярными сообщениями о гастролях российских звезд на украинских сценах.









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