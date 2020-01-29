Госкино Украины получило нового руководителя - им стала Марина Кудерчук

Сегодня Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук новой главой Государственного агентства по вопросам кино. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заявление министра по делам молодежи и спорта Владимира Бородянского.

Известно, что Марина Кудерчук в 2019 году была назначена заместителем главы Запорожской облгосадминистрации, а до этого занимала должность руководителя запорожского кинотеатра им. А. Довженко. Таким образом выбор Кабмина вызвал неудовлетворительную реакцию, ссылаясь на то, что новая глава Госкино не имеет необходимого опыта.

Впрочем сама Марина Кудерчук уже в качестве чиновника просит не судить заранее о ее квалификации, а судить исключительно по результатам работы.

"Во времена моего пребывания на посту руководителя запорожского кинотеатра им. А.Довженко я и моя команда проводили довольно много премьер украинских фильмов и приглашали кинематографистов. Кстати, нашей команде удалось за короткий период времени вывести этот кинотеатр из разрухи и сделать одним из самых успешных в Запорожье. В кинотеатре мы проводили несколько фестивалей украинского кино, в залах были аншлаги, была организована киношкола, проводились киноконкурсы для молодежи", - отметила чиновник свои прошлые успехи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о реализации проекта по компенсации разрушенного жилья для украинцев на Донбассе.

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