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В Стокгольме похитили скульптуры Сальвадора Дали

Общая стоимость украденных предметов искусства составила почти 400 тысяч евро

сегодня, 13:53
Автор:

• Олеся Солдатенко

Из галереи Couleur в Стокгольме (Швеция) неизвестные похитили 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали. Об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на владельца галереи Педера Энстрема.

Преступники проникли в галерею в ночь на 30 января. Охрана заметила пропажу около четырех утра. Полиция ищет двух человек, которые выехали от галереи на автомобиле Audi, сообщили в полиции Стокгольма. Подозреваемых пока не задержали.

Каждая украденная работа стоит от 200 тысяч до 500 тысяч шведских крон (19-47 тысяч евро). Их общая стоимость достигает трех-четырех миллионов крон (280-380 тысяч евро).

Напомним, 25 ноября 2019 сообщалось, что в Дрездене (Германия) неизвестные обокрали всемирно известную музейную сокровищницу саксонских монархов "Зелёные своды". Отмечается, что официальной суммы убытков нет, но газета Bild сообщила, что "было украдено антикварные украшения на сумму около миллиарда евро".

Как ранее сообщало издание "Комментарии", в Германии нашли старинные картины, которые были украдены 40 лет назад.


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Источник: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RRBBz5/tjuvar-stal-dali-skulpturer-for-flera-miljoner
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