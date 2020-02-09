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"АнтиОскар": известны номинанты на кинопремию "Золотая малина"

Основным претендентом на худший фильм года стала картина "Кошки"

сегодня, 14:34
Автор:

• Екатерина Белоброва

"АнтиОскар": известны номинанты на кинопремию "Золотая малина"

Популярная в США премия "Золотая малина", которая представляет собой противоположность "Оскару" и присужается худшим деятелям киноискусства, уже имеет своих номинантов в этом году. Об этом передает издание ВВС, ссылаясь на Guardian.

Так, вероятным победителем в рейтинге худших фильмов может быть киноадаптация известного мюзикла "Кошки". 

В фильме снялось немало звезд - от Джуди Денч и Идриса Эльбы до Тейлор Свифт и Дженнифер Хадсон. Но и это не спасло "Кошек" от того, что их нередко называют одним из крупнейших кинопровалив последних лет.

К примеру, на известном агрегаторе рецензий кинокритиков Rotten Tomatoes "Кошки" имеют рейтинг всего 20%.

"Ни количество звезд и знаменитостей не спасет от провала эту ужасную адаптацию Ллойда Уэббера, снятуюТомом Хупером", - пишет издание Guardian.

Кроме "Кошек", в список номинантов в категории "Худший фильм" также попали ленты "Фанат", "Призраки Шэрон Тейт", "Медея на похоронах" и "Рэмбо: Последняя кровь".

В прошлом году "Золотую малину" получила комедийная лента "Холмс и Ватсон" с Уилл Феррелл и Джон Рейли в главных ролях.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что церемония награждения "Оскар" пройдет уже сегодня ночью.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51433404?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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