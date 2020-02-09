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Главная Новости Мир США "Оскар-2020": 92-я церемония награждения состоится сегодня ночью
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"Оскар-2020": 92-я церемония награждения состоится сегодня ночью

Главный кинофестиваль начнется в 17:00 по местному времени, а в Киеве в 3:00 ночи

сегодня, 09:45
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Оскар-2020": 92-я церемония награждения состоится сегодня ночью

В Лос-Анджелесе сегодня ночью состоится церемония награждения победителей кинопремии "Оскар" - одной из самых престижных наград в мировой киноиндустрии, которая вручается Американской академией кинематографических искусств и наук. 

Отмечается, что это уже 92-я церемония награждения главной американской премии за киноискусство. Традиционно выход знаменитостей на красную дорожку начнется в 17:00 по местному времени, украинцам же, которые хотят быть в курсе событий первыми, придется не спать до глубокой ночи: для них трансляция будет проходить с 3:00.

Известно, что в этом году вручение премий пройдет в 24 номинациях, наиболее престижными из которых считаются призы за лучший фильм, лучшему режиссеру, а также лучшим актерам и актрисам, которые сыграли главные и второстепенные роли. Кроме того, Академия отмечает сценаристов, звукорежиссеров, операторов, монтажеров, дизайнеров, гримеров, композиторов и многие другие мастера, чья работа стоит увлечений миллионов зрителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал фамилии номинантов, которые прозвучат сегодня со сцены театра "Долби".


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