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Звезды Pornhub запишут персональную видео-валентинку для все всех желающих

На Pornhub можно будет заказать валентинку для своей второй половинки

сегодня, 12:20
Автор:

• Наталья Шевченко

Звезды Pornhub запишут персональную видео-валентинку для все всех желающих

Ко дню всех влюбленных звезды Pornhub запишут каждому личную видео валентинку. Записать поздравления уже согласились  Аса Акира, Род Джексон и Райан Кример.

Наша деятельность — о том, как дарить людям настроение. Вот что мы делаем для 120 млн пользователей, которые нас посещают ежедневно. А что дарит людям настроение лучше Pornhub? – сказал вице-президент сервиса Кори Прайс, пишет Mashable.

Кроме того, Pornhub предлагает бесплатный премиум-доступ для всех, кто воспользуется сервисом на День святого Валентина.

Отметим, что в прошлом году видеовалентинки на Pornhub заказали более 3 млн человек.

Как сообщало издание "Комментарии", детский врач Евгений Комаровский считает, что полезнее вместо новостей по телевизорусмотреть порно.  

Он считает, что украинцам надо больше расслабляться и меньше смотреть телевизор.

 "Не стоит смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub, это лучше для вашего здоровья", - заявил Комаровский.


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Источник: https://mashable.com/article/pornhub-valentines-day-messages-free-premium/
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