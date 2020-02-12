Звезды Pornhub запишут персональную видео-валентинку для все всех желающих

Ко дню всех влюбленных звезды Pornhub запишут каждому личную видео валентинку. Записать поздравления уже согласились Аса Акира, Род Джексон и Райан Кример.

“Наша деятельность — о том, как дарить людям настроение. Вот что мы делаем для 120 млн пользователей, которые нас посещают ежедневно. А что дарит людям настроение лучше Pornhub? – сказал вице-президент сервиса Кори Прайс, пишет Mashable.

Кроме того, Pornhub предлагает бесплатный премиум-доступ для всех, кто воспользуется сервисом на День святого Валентина.

Отметим, что в прошлом году видеовалентинки на Pornhub заказали более 3 млн человек.

Как сообщало издание "Комментарии", детский врач Евгений Комаровский считает, что полезнее вместо новостей по телевизорусмотреть порно.

Он считает, что украинцам надо больше расслабляться и меньше смотреть телевизор.

"Не стоит смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub, это лучше для вашего здоровья", - заявил Комаровский.

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