Звезды Pornhub запишут персональную видео-валентинку для все всех желающих

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Ко дню всех влюбленных звезды Pornhub запишут каждому личную
видео валентинку. Записать поздравления уже согласились Аса Акира, Род Джексон и
Райан Кример.
“Наша
деятельность — о том, как дарить людям настроение. Вот что мы делаем для 120
млн пользователей, которые нас посещают ежедневно. А что дарит людям настроение
лучше Pornhub? – сказал вице-президент сервиса Кори Прайс, пишет Mashable.
Кроме того,
Pornhub предлагает бесплатный премиум-доступ для всех, кто воспользуется
сервисом на День святого Валентина.
Отметим, что в прошлом году видеовалентинки на Pornhub заказали более 3 млн человек.
Как сообщало издание "Комментарии", детский врач
Евгений Комаровский считает, что полезнее вместо новостей по телевизорусмотреть порно.
Он считает, что украинцам надо больше расслабляться и меньше
смотреть телевизор.
"Не стоит
смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub, это лучше для вашего
здоровья", - заявил Комаровский.
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