Украинским циркам дали год, чтобы обновить программы без животных

До 2021 года в Украине не должно остаться ни одного представления, в котором для номера использовались бы животные. Об этом рассказала министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк, пишет “Цензор.Нет”.

По ее словам, после того, как вступит в силу официальный запрет на использование в развлекательных номерах животных, они будут переданы в реабилитационные центры.

Также она отметила, что сейчас идут переговоры с организациями, которые готовы принять животных, кроме того дрессировщикам, которые имеют право собственности на четвероногих, предложили вступить в переговоры.

Как сообщало издание "Комментарии", 17 сентября Одесский окружной административный суд запретил Одесскому цирку использовать диких животных в своих выступлениях. Иск подала Госэкоинспекция в Одесской области. В ходе заседания представители истца потребовали ограничить цирк по содержанию, эксплуатации и содержания диких животных, а также исправить ряд нарушений, которые цирк систематически не исполнял с 2018 года.

Также мы писали о том, что во всех фракциях парламента нардепы объединились в одном: Украине нужен закон, защищающий животных, максимально приближенный к европейским стандартам гуманизации.

"Целью принятия закона является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов животных. Задачей проекта закона является защита животных от жестокого обращения", - говорится в пояснительной записке группы депутатов к поданному ими законопроекту №2351.

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