Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 13.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Украинским циркам дали год, чтобы обновить программы без животных
НОВОСТИ Все новости

Украинским циркам дали год, чтобы обновить программы без животных

К следующему году в цирках не должно быть в развлекательных программах номеров с животными

сегодня, 09:49
Автор:

• Наталья Шевченко

Украинским циркам дали год, чтобы обновить программы без животных

 До 2021 года в Украине не должно остаться ни одного представления, в котором для номера использовались бы животные. Об этом рассказала министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк, пишет “Цензор.Нет”.

По ее словам, после того, как вступит в силу официальный запрет на использование в развлекательных номерах животных, они будут переданы в реабилитационные центры.

Также она отметила, что сейчас идут переговоры с организациями, которые готовы принять животных, кроме того дрессировщикам, которые имеют право собственности на четвероногих, предложили вступить в переговоры.

Как сообщало издание "Комментарии", 17 сентября Одесский окружной административный суд запретил Одесскому цирку использовать диких животных в своих выступлениях. Иск подала Госэкоинспекция в Одесской области. В ходе заседания представители истца потребовали ограничить цирк по содержанию, эксплуатации и содержания диких животных, а также исправить ряд нарушений, которые цирк систематически не исполнял с 2018 года.

 Также мы писали о том, что во всех фракциях парламента нардепы объединились в одном: Украине нужен закон, защищающий животных, максимально приближенный к европейским стандартам гуманизации.

"Целью принятия закона является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов животных. Задачей проекта закона является защита животных от жестокого обращения", - говорится в пояснительной записке группы депутатов к поданному ими законопроекту №2351.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://censor.net.ua/resonance/3174814/u_povernenn_hayipu_schodo_movnogo_zakonu_zatskavleniyi_lishe_toyi_dlya_kogo_ukrana_ne_ma_znachennya?fbclid=IwAR0KJ7uaZVQP7bqLQgmBdQNgU2fVmLr5KX5NnTZVYs4GJuGrtcjftm_Nc1c
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...