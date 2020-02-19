Стало известно, кто "вырвет" победу в Нацотбре и поедет на «Евровидение – 2020»

Музыкальные эксперты традиционно сделали свои прогнозы относительно того, кто победит в финале нацотбора 22 февраля и отправится в Нидерланды на "Евровидение" 2020. На первом месте оказалась певица KRUTЬ, - пишут Vesti.ua.

По мнению директора по развитию премии YUNA Игоря Панасова, Марина Круть получит два высших бала, как и в полуфинале. "С единственной проблемой, которая у нее была в полуфинале, это мандраж она, надеюсь, справиться. В остальном KRUTЬ сильнее своих конкурентов", - считает Панасов.

Продюсер радиостанций "Пятница" и "Авторадио Украина" Анна Свиридова считает, что Марину Круть погубит ее неопытность и за бандурой спрятаться на сцене не выйдет.

Главными же конкурентами певицы оказались победители второго полуфинала, которые также, как и она, получили максимальные баллы от жюри и зрителей – группа TVORCHI.

"Полуфиналы показали, что жюри и зрители гораздо лояльнее настроены к современной музыке, чем раньше, и хорошо голосуют за таких участников, как TVORCHI, – считает Свиридова. – И это станет проблемой для David Axelrod, который оказался единственным представителем классической эстрады в этом финале. Его номер хоть и хорош, но сильно архаичен. Думаю, что и на главном конкурсе подобная песня не сможет выделиться из общего потока”.

На третьем месте главная фаворитка Национального отбора до начала эфиров Jerry Heil. По мнению Игоря Панасова и Анны Свиридовой, эта певица хоть и может побороться за победу, но шансы ее невелики. Ее проблема в том, что несмотря на популярность ее роликов в YouTube, она пока слабый шоу-мен – ее номер не впечатляет зрителей и жюри.

Всего на один балл меньше у KHAYAT, который тоже пока не растерял с точки зрения наших экспертов шансы на победу. Как считает музыкальный журналист Оксана Гончарук, у него есть все составляющие, чтобы произвести впечатление на жюри и зрителей: "Его песня модная, а голос один из самых сильных в этом финале, которому можно доверить судьбу страны в конкурсе, – считает она. - Кроме этого в нем чувствуется уверенность в себе и своем материале, а это вызывает уважение".

Немного шансов на победу у David Axelrod – с точки зрения экспертов, на первое место он может рассчитывать только в случае, если любители классической эстрады включаться своими смс в борьбу с молодыми артистами. По мнению Игоря Панасова, Axelrod даже может занять второе или третье место у зрителей, однако жюри высокой оценки ему не поставит и для общей победы набранных очков будет недостаточно.

Как сообщало издание "Комментарии", в январе на официальном сайте появились первые песенного конкурса. Так, по мнению букмекеров первое место займет РФ, которая пока еще не назвала имя исполнителя, представляющего страну на конкурсе. Напомним, в прошлом году на Евровидение от России во второй раз отправился Сергей Лазарев, который занял третье место.

А вот, Украина оказалась на девятом месте в опубликованном рейтинге. Отметим, имя представителя Украины станет известно в финале Нацотбора, который пройдет 22 февраля.

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