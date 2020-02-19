Режиссеру "Киборгов" и "Захара Беркута" отказали в финансировании очередного патриотического кино

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев считает, что в ближайшие годы в Украине власть не будет поддерживать такие фильмы как "Черкассы", "Киборги" и "Захар Беркут". Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

Так, по его словам, Минкульт отказал режиссеру в выделении финансирования из государственного бюджета на экранизацию сценария под названием "Конотопская битва".

"Сценарий был написан Максимом Курочкиным еще год назад, и наш продакшен с ним участвовал в 11-м питчинг Госкино. Мы прошли оба этапа, защитили проект перед экспертной комиссией в своей секции и попали в список фильмов, которые получат государственную поддержку. А потом через некоторое время уже новое руководство Министерства культуры решило, что и "Конотопская битва", и фильм о Лесе Украинке - на мой взгляд, один из самых сильных проектов на том питчинг - и другие проекты, которые так или иначе рефлексируют на тему идентичности, творчества, человека, поддерживать не нужно", посетовал слушателям Ахтем Сеитаблаев.

Режиссер убежден, что в Украине необходимо снимать кинокартины, посвященные отечественной истории, без которой ее ошибки будут повторяться раз за разом.

"Мне хотелось рассказать, что история повторяется, что ее незнание не освобождает от последствий, человек отличается от животного тем, что у нее есть память, она может делать выводы из своего опыта", - заключил он, добавив, что в ближайшее время снимать таких полномасштабных картин в Украине не будут.

Напомним, ранее портал "Комментарии" проанализировал закон о дезинформации.

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