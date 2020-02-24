Украинский «соловей» на Евровидении-2020: эксперты оценили выбор украинцев и пояснили политизацию конкурса

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В 2019 году Украина
из-за скандала во время национального отбора на Евровидение (в том числе
касательно гастролей победительницы Maruv в РФ, в результате чего та отказалась
подписывать контракт) не была представлена на международном песенном конкурсе.
В этом году победу в финале нацотбора на Евровидение-2020 получила группа Go-A
с этнопесней "Соловей". Эксперты оценили для издания "Комментарии" выбор зрителей
и жюри (он совпал), а также – реально ли не политизировать песенное состязание
как внутри нашей страны, так и на международной арене.
Аналитик, политтехнолог
Александр Кочетков напоминает, что в свое время СССР не участвовал Евровидении,
так как не был членом Европейского вещательного союз из-за невыполнения норм по
свободе слова, и создал свой альтернативный конкурс - "Интервидение".
"Так что политизация Евровидения
нам досталась в наследство от "совка". Гибридная война с РФ только усугубила
ситуацию, – подчеркивает аналитик. – Как правило, прямая политизация
выступления лишает страну шансов на успех в конкурсе. Вспомним, что группа
"Гринджолы", бывшая голосом "Оранжевого Майдана", поддержанного политической
Европой, на Евровидении заняла лишь 19 место из 24. Потому что для Европы этот
конкурс – это именно развлечение: легкое, яркое, расслабляющее".
Этномотивы на
Евровидении – это нормально, при условии, что они аранжированы в современное
звучание и ритмы, продолжает Кочетков.
"Именно так, с
грамотно вплетенными этномотивами, на Евровидении победили Руслана (в 2004 году
с песней “Wild Dances” – прим. ред.) и Джамала (в 2016 году с песней “
Политтехнолог, партнер
SIC Group, Глава Института демократии и развития "PolitA", член IGAPA
Екатерина Одарченко подчеркивает, что формирование понятного, концептного,
позитивного культурного продукта (как та же Руслана) является здоровой
информационной стратегией.
"При этом, в
большинстве стран, когда формируется политическая нация, это делается комплексно.
Речь и о политике памяти, и об идее гражданина – не доминирование этноса, а
формирование здорового гражданского патриотизма (когда не важно, кто ты
этнически, важно – что ты гражданин Украины, и это формирует здоровый
патриотизм). И о формировании позитивной национальной идеи о будущем, –
отмечает Екатерина Одарченко. – В Украине же, к сожалению, без формирования
неких подобных основ, идет политизация всех процессов. В том числе – спорта и
культуры".
В итоге, подчеркивает
политтехнолог, даже песенный конкурс (как внутри страны, так и за ее пределами)
превращается в некое политическое состязание. Что, впрочем, характерно не
только для Украины.
Политолог Никита
Трачук считает, что неправильно использовать любые международные площадки, даже
культурные, как и Евровидение, для презентации проблем нашей страны.
"Песня-победитель
нацотбора меня не впечатлила. Ни хорошо, ни плохо – никак... Не был как-то
тронут или впечатлен данной композицией, – отметил политолог. – Но это – дело
личностного восприятия. Проблема Украины гораздо глубже и шире. Евровидение –
не тот конкурс, где нужно себя как-то политически подавать. Это развлекательный
формат. И то, что у нас много лет идет какая-то нездоровая политизация вокруг и
национального отбора, и самого конкурса – мне абсолютно непонятно… Мы придаем
слишком много некоего символического смысла данному мероприятию. Если же
посмотреть, как те же государства ЕС готовятся к конкурсу, то увидим, что они
делают это со стебом. И многие относятся к Евровидению нарочито несерьезно".
Трачук уверен, что
абсолютно реально не политизировать это музыкальное состязание. Тем более, что
на международной арене это никому не нужно.
"Мне кажется, мы
имеем дело с каким-то национальным комплексом: как только получаем некую
площадку за рубежом, нам почему-то нужно обязательно поведать миру о своих
проблемах, – отмечает политолог. – Пора понять, что Евровидение придумано,
чтобы радовать зрителей и слушателей качественными и разнообразными
композициями. Это конкурс, развлечение. Но у нас этого, похоже, не понимают".
Ранее "Комментарии"
сообщали, кто представит Украину на Евровидении-2020.
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