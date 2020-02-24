Украинский «соловей» на Евровидении-2020: эксперты оценили выбор украинцев и пояснили политизацию конкурса

В 2019 году Украина из-за скандала во время национального отбора на Евровидение (в том числе касательно гастролей победительницы Maruv в РФ, в результате чего та отказалась подписывать контракт) не была представлена на международном песенном конкурсе. В этом году победу в финале нацотбора на Евровидение-2020 получила группа Go-A с этнопесней "Соловей". Эксперты оценили для издания "Комментарии" выбор зрителей и жюри (он совпал), а также – реально ли не политизировать песенное состязание как внутри нашей страны, так и на международной арене.

"Политизация Евровидения нам досталась в наследство от "совка"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков напоминает, что в свое время СССР не участвовал Евровидении, так как не был членом Европейского вещательного союз из-за невыполнения норм по свободе слова, и создал свой альтернативный конкурс - "Интервидение".

"Так что политизация Евровидения нам досталась в наследство от "совка". Гибридная война с РФ только усугубила ситуацию, – подчеркивает аналитик. – Как правило, прямая политизация выступления лишает страну шансов на успех в конкурсе. Вспомним, что группа "Гринджолы", бывшая голосом "Оранжевого Майдана", поддержанного политической Европой, на Евровидении заняла лишь 19 место из 24. Потому что для Европы этот конкурс – это именно развлечение: легкое, яркое, расслабляющее".

Этномотивы на Евровидении – это нормально, при условии, что они аранжированы в современное звучание и ритмы, продолжает Кочетков.

"Именно так, с грамотно вплетенными этномотивами, на Евровидении победили Руслана (в 2004 году с песней “Wild Dances” – прим. ред.) и Джамала (в 2016 году с песней “ 1944” – прим. ред.). Причем, у Джамалы было даже ненавязчивая ретрополитизация, – подчеркивает политтехнолог. – В общем, не так важны политизация и этномотивы, важно, чтобы это было сделано талантливо и с чувством меры. Группа Go-A – профессиональная, Украину на Евровидении она не опозорит, но поскольку их песня – чистое этно, то вряд ли ей удастся занять высокое место".

"Даже песенный конкурс превращается в некое политическое состязание"

Политтехнолог, партнер SIC Group, Глава Института демократии и развития "PolitA", член IGAPA Екатерина Одарченко подчеркивает, что формирование понятного, концептного, позитивного культурного продукта (как та же Руслана) является здоровой информационной стратегией.

"При этом, в большинстве стран, когда формируется политическая нация, это делается комплексно. Речь и о политике памяти, и об идее гражданина – не доминирование этноса, а формирование здорового гражданского патриотизма (когда не важно, кто ты этнически, важно – что ты гражданин Украины, и это формирует здоровый патриотизм). И о формировании позитивной национальной идеи о будущем, – отмечает Екатерина Одарченко. – В Украине же, к сожалению, без формирования неких подобных основ, идет политизация всех процессов. В том числе – спорта и культуры".

В итоге, подчеркивает политтехнолог, даже песенный конкурс (как внутри страны, так и за ее пределами) превращается в некое политическое состязание. Что, впрочем, характерно не только для Украины.

"Мы придаем слишком много некоего символического смысла данному мероприятию"

Политолог Никита Трачук считает, что неправильно использовать любые международные площадки, даже культурные, как и Евровидение, для презентации проблем нашей страны.

"Песня-победитель нацотбора меня не впечатлила. Ни хорошо, ни плохо – никак... Не был как-то тронут или впечатлен данной композицией, – отметил политолог. – Но это – дело личностного восприятия. Проблема Украины гораздо глубже и шире. Евровидение – не тот конкурс, где нужно себя как-то политически подавать. Это развлекательный формат. И то, что у нас много лет идет какая-то нездоровая политизация вокруг и национального отбора, и самого конкурса – мне абсолютно непонятно… Мы придаем слишком много некоего символического смысла данному мероприятию. Если же посмотреть, как те же государства ЕС готовятся к конкурсу, то увидим, что они делают это со стебом. И многие относятся к Евровидению нарочито несерьезно".

Трачук уверен, что абсолютно реально не политизировать это музыкальное состязание. Тем более, что на международной арене это никому не нужно.

"Мне кажется, мы имеем дело с каким-то национальным комплексом: как только получаем некую площадку за рубежом, нам почему-то нужно обязательно поведать миру о своих проблемах, – отмечает политолог. – Пора понять, что Евровидение придумано, чтобы радовать зрителей и слушателей качественными и разнообразными композициями. Это конкурс, развлечение. Но у нас этого, похоже, не понимают".

Ранее "Комментарии" сообщали, кто представит Украину на Евровидении-2020.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!