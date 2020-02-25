В Турции создали грандиозную библиотеку из выброшенных книг

В турецкой столице появилась новая библиотека, в которой насчитывается уже 5 000 книг. Она расположена на территории заброшенной двадцать лет назад кирпичной фабрики. Большинство ее посетителей - турецкие сборщики мусора, которые собирали выброшенные на помойку книги.

"Идея создать эту библиотеку возникла тогда, когда сотрудники муниципалитета думали над тем, как поступить с выброшенными книгами. Для кого-то они потеряли свою ценность и оказались на свалке. Мы решили вернуть им их прежнюю ценность, сделав их общественно доступными", - рассказали в мэрии Анкары.

Менее чем за год мусорщики собрали около пяти тысяч книг, в том числе на английском и французском языках. "Гарри Поттер", "Пятьдесят оттенков серого", романы Чарльза Диккенса и нобелевского лауреата Орхана Памука ... Каждая из спасенных книг нашла свою полку.

Еще 1 500 произведений в переплетах ждут своей очереди на складах. Издания распределили по семнадцати категориям: от художественной литературы до нон-фикшн. У входа на кирпичной стене висит надпись "салон для чтения", а в самом помещении звучит классическая музыка.

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