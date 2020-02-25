Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 25.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура В Турции создали грандиозную библиотеку из выброшенных книг
НОВОСТИ Все новости

В Турции создали грандиозную библиотеку из выброшенных книг

В коллекции подержанных книг оказались настоящие шедевры и бестселлеры мировой литературы

сегодня, 01:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Турции создали грандиозную библиотеку из выброшенных книг

В турецкой столице появилась новая библиотека, в которой насчитывается уже 5 000 книг. Она расположена на территории заброшенной двадцать лет назад кирпичной фабрики. Большинство ее посетителей - турецкие сборщики мусора, которые собирали выброшенные на помойку книги.

"Идея создать эту библиотеку возникла тогда, когда сотрудники муниципалитета думали над тем, как поступить с выброшенными книгами. Для кого-то они потеряли свою ценность и оказались на свалке. Мы решили вернуть им их прежнюю ценность, сделав их общественно доступными", - рассказали в мэрии Анкары. 

Менее чем за год мусорщики собрали около пяти тысяч книг, в том числе на английском и французском языках. "Гарри Поттер", "Пятьдесят оттенков серого", романы Чарльза Диккенса и нобелевского лауреата Орхана Памука ... Каждая из спасенных книг нашла свою полку.

Еще 1 500 произведений в переплетах  ждут своей очереди на складах. Издания распределили по семнадцати категориям: от художественной литературы до нон-фикшн. У входа на кирпичной стене висит надпись "салон для чтения", а в самом помещении звучит классическая музыка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о мнении экспертов в отношении выбора представителя Украины на конкурсе Евровидения-2020.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.rfi.fr/ru/v-mire/20180119-v-turtsii-musorshchiki-sozdali-biblioteku-iz-vybroshennykh-knig?fbclid=IwAR18YuBvsW56OgT_-FaSZ9JXm6J7xh-YBzz-f5t_9_W4WRXDdHpGeqlKLF8
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...