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Киевлянке прислали платежку за отопление на 53 тысячи гривен

Жительница многоэтажки в Киеве получила платежку с астрономической суммой

сегодня, 09:53
Автор:

• Наталья Шевченко

Киевлянке прислали платежку за отопление на 53 тысячи гривен

В Киеве жительница многоэтажки получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму почти 53 тысячи гривен. Об этом сообщается на официальной странице КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что это не ошибка и не сбой, а дело в том, что квартира оказалась единственной из 177 квартир, в которой не установлен квартирный счетчик отопления. Другие квартиры в многоэтажке такие счетчики имеют.

"Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования.



Сумма начислена по методике, действующей для домов, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления.

Как сообщало издание "Комментарии", голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский получил платежку, по которой ондолжен заплатить за газ 706,71 гривну, несмотря на то, что у него уже четыре года нет газа. Об этом он написал на совей странице в Facebook. 

"Платёжка за газ. 706,71 гривна. Много это или мало - судить вам?! Вопрос риторический! Но обо всем по порядку", - отметил он. 


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Источник: https://comments.ua
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