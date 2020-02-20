Экс-вратарю "Динамо" принесли платежку за газ, которого у него нет

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский получил платежку, по которой он должен заплатить за газ 706,71 гривну, несмотря на то, что у него уже четыре года нет газа. Об этом он написал на совей странице в Facebook.
"Платёжка за газ. 706,71 гривна. Много это или мало - судить вам?! Вопрос риторический! Но обо всем по порядку", - отметил он.
По его словам, в 2016 году произошел взрыв в жилом доме
из-за утечки газа, во избежание повторения такого происшествия, компания
Киевгаз инициировала проверки.
“По результатам проверки вынесли вердикт: "Стены
разбить! Трубу из стены достать! По поверхности, чтобы доступ к ней был в любой
момент был, проложить! Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и
ее замены на газовую и стоимость ремонта и переделки кухни и сказал:
"Отключайте!!!". И меня от газа отключили!!!”, - написал он.
Вскоре журналисты нашли бабушку, с которой разговаривал Брагар, также им удалось снять пса, который живет во дворе у женщины. Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Ее пса зовут Шарик, и он явно не элитной породы. Также с бабушкой еще живет кот.
"Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках.
Соцсети "взорвались" фотожабами на предложение Евгения Брагара продать собаку.
Напомним, с 1 января в Украине две платежки: отдельно на газ, отдельно – стоимость транспортировки и стоимость обслуживания сетей.
Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в Украине есть все положительные факторы, которые способствуют снижению цены на газ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости