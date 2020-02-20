Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 20.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Экс-вратарю "Динамо" принесли платежку за газ, которого у него нет
НОВОСТИ Все новости

Экс-вратарю "Динамо" принесли платежку за газ, которого у него нет

У голкипера 4 года назад отключили газ, но платежка пришла

сегодня, 13:38
Автор:

• Наталья Шевченко

Экс-вратарю "Динамо" принесли платежку за газ, которого у него нет

Голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский получил платежку, по которой он должен заплатить за газ 706,71 гривну, несмотря на то, что у него уже четыре года нет газа. Об этом он написал на совей странице в Facebook. 

"Платёжка за газ. 706,71 гривна. Много это или мало - судить вам?! Вопрос риторический! Но обо всем по порядку", - отметил он. 

По его словам, в 2016 году произошел взрыв в жилом доме из-за утечки газа, во избежание повторения такого происшествия, компания Киевгаз инициировала проверки.

“По результатам проверки вынесли вердикт: "Стены разбить! Трубу из стены достать! По поверхности, чтобы доступ к ней был в любой момент был, проложить! Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и ее замены на газовую и стоимость ремонта и переделки кухни и сказал: "Отключайте!!!". И меня от газа отключили!!!”, - написал он.

   Как сообщало издание "Комментарии", пенсионерка позвонила в прямой эфир телеканала 112 и пожаловалась на высокие тарифы на газ. В ответ Брагар посоветовал ей продать собаку, чтоб оплатить коммунальные услуги. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.

Вскоре журналисты нашли бабушку, с которой разговаривал Брагар, также им удалось снять пса, который живет во дворе у женщины. Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Ее пса зовут Шарик, и он явно не элитной породы. Также с бабушкой еще живет кот.

"Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках. 

Соцсети "взорвались" фотожабами на предложение Евгения Брагара продать собаку.

Напомним, с 1 января в Украине две платежки: отдельно на газ, отдельно – стоимость транспортировки и стоимость обслуживания сетей.  

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в Украине есть все положительные факторы, которые способствуют снижению цены на газ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...