Экс-вратарю "Динамо" принесли платежку за газ, которого у него нет

Голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский получил платежку, по которой он должен заплатить за газ 706,71 гривну, несмотря на то, что у него уже четыре года нет газа. Об этом он написал на совей странице в Facebook.

"Платёжка за газ. 706,71 гривна. Много это или мало - судить вам?! Вопрос риторический! Но обо всем по порядку", - отметил он.

По его словам, в 2016 году произошел взрыв в жилом доме из-за утечки газа, во избежание повторения такого происшествия, компания Киевгаз инициировала проверки.

“По результатам проверки вынесли вердикт: "Стены разбить! Трубу из стены достать! По поверхности, чтобы доступ к ней был в любой момент был, проложить! Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и ее замены на газовую и стоимость ремонта и переделки кухни и сказал: "Отключайте!!!". И меня от газа отключили!!!”, - написал он.

Как сообщало издание "Комментарии", пенсионерка позвонила в прямой эфир телеканала 112 и пожаловалась на высокие тарифы на газ. В ответ Брагар посоветовал ей продать собаку, чтоб оплатить коммунальные услуги. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.

Вскоре журналисты нашли бабушку, с которой разговаривал Брагар, также им удалось снять пса, который живет во дворе у женщины. Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Ее пса зовут Шарик, и он явно не элитной породы. Также с бабушкой еще живет кот.

"Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках.

Соцсети "взорвались" фотожабами на предложение Евгения Брагара продать собаку.

Напомним, с 1 января в Украине две платежки: отдельно на газ, отдельно – стоимость транспортировки и стоимость обслуживания сетей.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в Украине есть все положительные факторы, которые способствуют снижению цены на газ.

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