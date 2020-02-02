"Продавать собак не надо": Нафтогаз успокоил украинцев наличием льгот

В разгоревшемся в сети скандале с участием народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря появился ответ и ГК "Нафтогаз Украины", которая поспешила заверить украинцев, что продавать домашних любимцев и братьев наших меньших совсем необязательно, чтобы оплатить коммунальные платежки за газ. Публикацию разместила пресс-служба госкомпании.

Здесь отметили, что в государственном бюджете на 2020 год заложено 50 миллиардов гривен, которые будут реально использованы для частичной оплаты тарифов за газ для тех семей, которые по личным материальным обстоятельствам находятся на учете малообеспеченных. Проведя нехитрый расчет, пресс-служба "Нафтогаза" отметила, что это 130 миллионов гривен на каждый день потребления населением газа.

"Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Ну и мы немного. Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", – указано в сообщении.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Евгений Брагарь, который посоветовал пенсионерке продать домашнего питомца, чтобы оплатить услуги за газ, огорчился, что его превратно истолковали.





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