Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.02.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 02.02.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес тарифы "Продавать собак не надо": Нафтогаз успокоил украинцев наличием льгот
НОВОСТИ Все новости

"Продавать собак не надо": Нафтогаз успокоил украинцев наличием льгот

В "Нафтогазе" отреагировали на скандальный ответ народного депутата от "Слуги народа" пенсионерке

сегодня, 13:56
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Продавать собак не надо": Нафтогаз успокоил украинцев наличием льгот

В разгоревшемся в сети скандале с участием народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря появился ответ и ГК "Нафтогаз Украины", которая поспешила заверить украинцев, что продавать домашних любимцев и братьев наших меньших совсем необязательно, чтобы оплатить коммунальные платежки за газ. Публикацию разместила пресс-служба госкомпании.

Здесь отметили, что в государственном бюджете на 2020 год заложено 50 миллиардов гривен, которые будут реально использованы для частичной оплаты тарифов за газ для тех семей, которые по личным материальным обстоятельствам находятся на учете малообеспеченных. Проведя нехитрый расчет, пресс-служба "Нафтогаза" отметила, что это 130 миллионов гривен на каждый день потребления населением газа.

"Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Ну и мы немного. Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", – указано в  сообщении.

4kuyN3agQ6EtAgq_QQH9HrA0a.jpg

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Евгений Брагарь, который посоветовал пенсионерке продать домашнего питомца, чтобы оплатить услуги за газ, огорчился, что его превратно истолковали



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...