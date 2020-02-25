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В Украине создадут медицинский и цифровой кодексы

Парламент в этом году изменит старые кодексы и создаст новые, среди которых появится медицинский и цифровой

сегодня, 12:11
Автор:

• Наталья Шевченко

В Украине создадут медицинский и цифровой кодексы

Рада планирует вскоре принять новые кодексы. Об этом сказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук, пишет Левый берег.

"Первый блок - изменения в Конституцию Украины. Это сокращение депутатов до 300, законодательная инициативы народа Украины. Сейчас также обсуждается вопрос децентрализации. Следующие вопросы - связаны с кодификацией, систематизация законодательства", - отметил он.

 Также он рассказал о том, что будут приняты кодексы судоустройства, кодекс об административных процедурах, медицинский кодекс, цифровой кодекс, кодекс электронных коммуникаций, кодекс об административных проступках.

 "Планируется пересмотреть гражданский кодекс, уголовный, кодекс о недрах и жилищный", - отметил он.

Как сообщало издание "Комментарии", парламентарии фракции “Слуга народа” решили создать этический кодекс депутата, за нарушение которого смогут лишать мандата или исключать из фракции. Об этом рассказала депутат Ирина Верещук.

По ее словам, на заседании фракции депутаты договорились разработать этический кодекс, в котором будут прописаны пункты, нарушение которых приведет к потере мандата или к выходу из фракции.

 

 


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Источник: https://lb.ua/news/2020/02/25/450867_stefanchuk_anonsiroval_meditsinskiy.html
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