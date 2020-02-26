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Выставку Да Винчи в Лувре посетили рекордное количество зрителей

На работы Леонардо да Винчи пришли посмотреть более миллиона человек

сегодня, 13:18
Автор:

• Сергей Медведев

Выставку Да Винчи в Лувре посетили рекордное количество зрителей

Всемирно известный французский музей Лувр заявил об очередном рекорде. Выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи приняла более миллиона зрителей. Об этом заявил директор музейного комплекса  Жан-Люк Мартинес.

Согласно информации французских СМИ, экспозицию с работами изобретателя и художника посетили в общей сложности 1,1 млн человек. На работы великого мастера приходили смотреть около 10 тыс. зрителей в день.

Тематическая выставка включала в себя 160 экспонатов, среди которых девять образцов живописи и 80 рисунков, а также работы учеников Леонардо. Организаторы экспозиции собирали работы по музеям мира, в частности, Эрмитаж предоставил "Мадонну Бенуа", а хранилища Ватикана — знаменитого "Святого Иеронима".

Выставка собрала в два раза больше посетителей, чем побила предыдущий рекорд популярности — в 2018 году на смотр работ Эжена Делакруа собралось 540 тысяч зрителей.

Как сообщал портал "Комментарии", грандиозный мост Леонардо да Винчи напечатали на 3D-принтере.


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Источник: https://news.artnet.com/art-world/louvre-leonardo-da-vinci-attendance-record-1786629
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