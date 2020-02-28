Март побьет температурный рекорд

Средняя месячная температура в марте составит 1-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах - 36-80 мм. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.



Уже на этих на выходных, 1 марта, ночью возможны заморозки. Уже с 3 марта погода резко поменяется, и температура воздуха поднимется выше 10 градусов, а местами - до +17 (Одесская область).

В целом в первый месяц весны не исключены грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега. За всю историю наблюдений максимальный холод в марте в Украине достигал 22-37 градусов, а тепло - 16-29 градусов.



Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбанья, в марте возможны сильные морозы. В апреле будет холодно и сыро. Май же нас ждет жаркий и засушливый.



Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что весна может продлиться один месяц вместо трех.

Как сообщало издание "Комментарии", сегодня на всей территории Украины будут дожди, в некоторых регионах – с мокрым снегом. Об этом передают в гидрометцентре.

Так, согласно прогнозу, прохладнее всего сегодня днем будет в Сумах, где температура будет колебаться от -1 градуса до +1 тепла. Чуть теплее будет в Харькове, Луганске и Донецке, где температура составит +1…+3 градусов и ожидается сильный ливень. В Киеве сегодня так же дождливо, а воздух прогреется до +5-ти, в то время, как в большинстве городов на западной Украине столбики термометров покажут +4…+6. Все так же тепло, как и на минувшей неделе, будет на юге. В Одессе прогнозируют максимум этого дня – 10 тепла и небольшой дождь, а на градус меньше ожидается в Симферополе.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!