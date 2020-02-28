Арест счетов "Общественного": Бородянский пояснил суть претензий к вещателю

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал недопустимой ситуацию вокруг телеканала "UA:Общественное", которая грозит отключением трансляции вещателя.



"Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности. Министерство культуры, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность рассчитаться с долгами немедленно", - написал министр в своем Telegram.



Средства, которые заблокированы в Швейцарии, вернутся в бюджет, а Минкульт намерен инициировать внесение изменений в бюджет относительно увеличения финансирования "Общественного". Это, по словам Бородянского, позволит обеспечить устойчивость развития "Общественного", так как прекращение его вещания является "недопустимым".



Как сообщал сайто "Комментарии", в ночь с 28 на 29 января медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup, Медиа Группа "Украина" перестали предоставлять бесплатный спутниковый сигнал.



Были отключены бесплатные сигналы 23 каналов медиагрупп 1+1 media ("1+1", "2+2", ТЕТ, "Плюсплюс", "УНИАН ТВ" и "Бигуди"), InterMediaGroup ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм"), StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, "Оце") и "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО ТВ, "Индиго TV").

В бесплатном доступе остались около 90 нишевых, информационных, региональных украинских каналов, среди которых: "112", NewsOne, "5-й канал", ATR, "Еспресо TV", UA TV, SONCE и другие.





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