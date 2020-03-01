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"Об аннексии Крыма узнают и в Индии": фильм "Черкассы" представят на кинофестивале Бангалор

Фильм украинского режиссера Тимура Ященко будет представлен в секции актуального мирового кино

сегодня, 16:12
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Об аннексии Крыма узнают и в Индии": фильм "Черкассы" представят на кинофестивале Бангалор

Украинский фильм "Черкассы" о сопротивлении тральщика ВМС Украины во время аннексии Крыма покажут на кинофестивале в индийском Бангалоре. Об этом сообщает пресс-служба режиссера Тимура Ященко.

На мероприятии фильм будет представлен автором картины в в секции актуального мирового кино на 12-м индийском кинофестивале.

"Ежегодно он собирает более 10 тысяч приглашенных гостей и демонстрирует более 220 фильмов из более чем 50 стран мира. В этом году он пройдет с 26 февраля по 5 марта", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство культуры Украины приняло решение не спонсировать патриотическое кино. 

"Сценарий был написан Максимом Курочкиным еще год назад, и наш продакшен с ним участвовал в 11-м питчинг Госкино. Мы прошли оба этапа, защитили проект перед экспертной комиссией в своей секции и попали в список фильмов, которые получат государственную поддержку. А потом через некоторое время уже новое руководство Министерства культуры решило, что и "Конотопская битва", и фильм о Лесе Украинке - на мой взгляд, один из самых сильных проектов на том питчинг - и другие проекты, которые так или иначе рефлексируют на тему идентичности, творчества, человека, поддерживать не нужно", - посетовал слушателям Ахтем Сеитаблаев, режиссер таких лент как "Киборги" и Захар Беркут".


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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-ukrainskij-film-cherkassy-pokazhut-na-kinofestivale-v-indii/30461670.html
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