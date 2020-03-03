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Руководительницу "Грэмми" Дебору Дуган уволили за оскорбление сотрудницы

Официальной версией назвали неудачное управление.

сегодня, 19:47
Автор:

• Антон Варанов

Руководительницу "Грэмми" Дебору Дуган уволили за оскорбление сотрудницы

Глава Академии звукозаписи, которая вручает ежегодную музыкальную премию "Грэмми", Дебора Дуган уволена с должности президента после оскорбления сотрудницы и обвинения организации в коррупции. Об этом сообщает Variety.

Дебору сняли с поста еще 17 января по причине "нарушения дисциплины" и отправили в административный отпуск, который оплачивался. Собственно, нарушение дисциплины заключалось в оскорблении подчиненной, которая обвинила в этом Дуган.

Но после этих событий Дебора Дуган начала публично обвинять организацию в нарушениях правил голосования, коррупции и других неправомерных действиях. Более того, она заявила о домогательствах сексуального характера от адвоката академии и рассказала, что ее предшественник изнасиловал певицу.

В итоге совет правления выступил с сообщением о проведенных независимых расследованиях, которые признали заявления Дуган ложными. По их информации, женщина пыталась сорвать церемонию вручению "Грэмми" в 2020 году с помощью этих обвинений.

Адвокат Деборы уже заявил, что увольнение его подопечной поддерживает женоненавистничество, дискриминацию, коррупцию и сексуальные домогательства в обществе.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин.


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Источник: https://variety.com/2020/music/news/deborah-dugan-fired-recording-academy-grammy-awards-1203521108/
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