Руководительницу "Грэмми" Дебору Дуган уволили за оскорбление сотрудницы

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Глава Академии
звукозаписи, которая вручает ежегодную музыкальную премию "Грэмми", Дебора
Дуган уволена с должности президента после оскорбления сотрудницы и обвинения организации в коррупции. Об этом
сообщает Variety.
Дебору сняли с поста
еще 17 января по причине "нарушения дисциплины" и отправили в административный
отпуск, который оплачивался. Собственно, нарушение дисциплины заключалось в
оскорблении подчиненной, которая обвинила в этом Дуган.
Но после этих событий
Дебора Дуган начала публично обвинять организацию в нарушениях правил
голосования, коррупции и других неправомерных действиях. Более того, она
заявила о домогательствах сексуального характера от адвоката академии и
рассказала, что ее предшественник изнасиловал певицу.
В итоге совет правления
выступил с сообщением о проведенных независимых расследованиях, которые
признали заявления Дуган ложными. По их информации, женщина пыталась сорвать
церемонию вручению "Грэмми" в 2020 году с помощью этих обвинений.
Адвокат Деборы уже
заявил, что увольнение его подопечной поддерживает женоненавистничество,
дискриминацию, коррупцию и сексуальные домогательства в обществе.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин.
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