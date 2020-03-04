Парижский Лувр снова открыли для гостей спустя три дня после закрытия

Художественный парижский музей Лувр снова открыл свои двери для всех желающих с 4 марта. Ранее музей был закрыт на фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в официальном аккаунте Лувра в Twitter.



Парижский Лувр закрыли 1 с марта из-за угрозы коронавируса, который уже распространяется по Европе. Сотрудники музея выразили обеспокоенность по поводу риска заражения, хотя среди них не было выявлено таких случаев. Опасения также вызвали итальянцы, которые прибыли забрать работы Леонардо да Винчи.

В итоге сотрудники музея остались временно без работы и уже спустя три дня провели голосование за возобновление работы Лувра. Руководство одобрило их решение, открыло двери музея и пообещало провести противовирусные мероприятия.

По статистике, больше половины посетителей музея в прошлом году приезжали из других стран, а общее количество туристов в Лувре за 2019 год составило 9,6 миллионов человек.

Как сообщал портал "Комментарии", парижский Лувр закрыли из-за угрозы коронавируса и обеспокоенности 2300 сотрудников музея.

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