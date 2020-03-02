Парижский Лувр закрыли из-за угрозы коронавируса

С 1 марта в Париже закрыли знаменитый во всем мире музей Лувр из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19. Эпидемия уже активно распространяется по всей Европе и вызывает опасения у жителей.

Обеспокоенность по поводу возможного заражения коронавирусом выразили и сотрудники Лувра. И хотя среди 2300 работников музея пока не выявлено случаев заражения, они утверждают, что это всего лишь вопрос времени.

Переживание вызвали также люди, прибывшие из Италии с целью забрать работы Леонардо да Винчи, которые выставлялись в Лувре на правах аренды.

Представитель профсоюза Лувра Андре Сакристин принес извинения всем потенциальным посетителям за доставленные неудобства, пообещал держать в курсе событий и сообщать об изменениях. По его словам, риск слишком высокий, чтобы держать музей открытым и дальше.

По состоянию на утро 2 марта во всем мире китайским коронавирусом заразились 89 тыс. человек, из которых вылечились почти 45 тыс., а еще 3044 умерли.

Как сообщал портал "Комментарии", парижский Лувр уже закрывали 17 января из-за протестов.

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