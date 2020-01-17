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Парижский Лувр закрыли из-за протестов

Активисты заблокировали вход в музей

сегодня, 17:19
Автор:

• Сергей Медведев

В Париже временно закрыли всемирно известный музей Лувр. Решение о закрытие достопримечательности приняли из-за протестующих, которые перекрыли вход и близлежащую территорию. Об этом сообщают французские СМИ.

"Парижский музей Лувр закрыли в пятницу, поскольку десятки протестующих перекрыли вход, чтобы изменить решение французского правительства с капитальных изменений в пенсионной системе", - сообщили журналисты.

Отмечается, что активисты выступали с лозунгами "Мона Лиза бастует, Леонардо бастует". 

Музей закрыли впервые с начала забастовок 5 декабря. Очевидцы отмечают раздосадованных туристов, которые кричат на участников протестов. Торговцы сувенирами также подсчитывают убытки от уличных выступлений. Ущерб от протестов против пенсионной реформы, по мнению экспертов, уже превысил 80 млн евро.

Как сообщал портал "Комментарии", забастовка сотрудников портов во Франции привела к остановке их работы. Всего заблокированными оказались семь портов: Кале, Дюнкерк, Гавр, Руан, Нант-Сен-Назер, Ла-Рошель и Марсель.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1847037-u-parizhi-timchasovo-zakrili-luvr-cherez-strayk-proti-pensiynoyi-reformi
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