Протестующие заблокировали крупные порты Франции

Забастовка сотрудников портов во Франции привела к остановке их работы. Всего заблокированными оказались семь портов: Кале, Дюнкерк, Гавр, Руан, Нант-Сен-Назер, Ла-Рошель и Марсель.

В забастовке, длительность которой составит 72 часа участвуют члены профсоюза CGT. Страйк является одним из протестных мероприятий транспортников против пенсионной реформы.

Отмечается, что ранее забастовка касалась только железнодорожного и общественного городского транспорта. Теперь же руководство профсоюза призвало к протестам сотрудников французских портов. Наибольший ущерб от протестов получили Гавр, Ла-Рошель и Марсель. В них работа остановлена на 100%.

Как сообщал портал "Комментарии", массовые протесты во Франции по продолжительности сравнялись с рекордной по длительности забастовкой 1986 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!