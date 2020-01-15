Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Франция Протестующие заблокировали крупные порты Франции
НОВОСТИ Все новости

Протестующие заблокировали крупные порты Франции

Ранее портовые работники в протестах не участвовали

сегодня, 14:57
Автор:

• Сергей Медведев

Забастовка сотрудников портов во Франции привела к остановке их работы. Всего заблокированными оказались семь портов: Кале, Дюнкерк, Гавр, Руан, Нант-Сен-Назер, Ла-Рошель и Марсель.

В забастовке, длительность которой составит 72 часа участвуют члены профсоюза  CGT. Страйк является одним из протестных мероприятий транспортников против пенсионной реформы.

Отмечается, что ранее забастовка касалась только железнодорожного и общественного городского транспорта. Теперь же руководство профсоюза призвало к протестам сотрудников французских портов. Наибольший ущерб от протестов получили Гавр, Ла-Рошель и Марсель. В них работа остановлена на 100%.

Как сообщал портал "Комментарии", массовые протесты во Франции по продолжительности сравнялись с рекордной по длительности забастовкой 1986 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thelocal.fr/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...