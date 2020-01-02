Забастовка во Франции стала рекордной с 1986 года

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Массовые протесты во Франции по продолжительности сравнялись с рекордной по длительности забастовкой 1986 года.
Часть митингующих покинула акцию. Тем не менее, митинги против пенсионной реформы стали наиболее продолжительными за последние десятки лет - зимой 1986-1987 годов забастовка продолжалась 28 дней без перерыва на рождественские каникулы.
Многие считают очевидным, что забастовка 2019-2020 годов побьет исторический рекорд. На количество бастующих повлияло новогоднее обращение президента Эммануэля Макрона, в котором он заявил, что пенсионная реформа будет продолжена. После этого главы профсоюзов призвали граждан присоединиться к забастовке, чтобы увеличить давление на правительство.
Как сообщал портал "Комментарии", во Франции представители профсоюзов заявили, что продолжают забастовки в стране.
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