Электровелосипеды - транспорт будущего

Аналитики предсказывают высокую популярность двухколесных средств передвижения на электрической тяге в ближайшие годы. Так, по мнению специалистов, в трехлетней перспективе в мире будет продано около 130 млн электровелосипедов. Предполагается, что такой транспорт опередит по количеству другие электрические виды транспортных средств уже через год.

Благодаря удобству, относительно низкой стоимости они могут занять нишу автомобилей.

Еще в период с 2006 по 2012 год электровелосипеды составляли менее 1% от общего объема продаж велосипедов. Однако, с усовершенствованием технологии аккумуляторов и изменений в ценовой политике, продажи электронных велосипев демонстрируют ускоренный рост и эксперты считают, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится.

Как сообщал портал "Комментарии", новозеландский стартап Manta5 представил на выставке CES 2020, которая проходит в Лас-Вегасе, водяной электровелосипед Hydrofoiler XE-1. По словам команды разработчиков, электровелосипед предназначен для использования на воде. Также он может стать основой для внедрения нового олимпийского вида спорта.

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