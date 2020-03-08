Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 08.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Электровелосипеды - транспорт будущего
НОВОСТИ Все новости

Электровелосипеды - транспорт будущего

Аналитики прогнозируют рост продаж электробайков

сегодня, 13:51
Автор:

• Сергей Медведев

Электровелосипеды - транспорт будущего

Аналитики предсказывают высокую популярность двухколесных средств передвижения на электрической тяге в ближайшие годы. Так, по мнению специалистов, в трехлетней перспективе в мире будет продано около 130 млн электровелосипедов. Предполагается, что такой транспорт опередит по количеству другие электрические виды транспортных средств уже через год.

Благодаря удобству, относительно низкой стоимости они могут занять нишу автомобилей.

Еще в период с 2006 по 2012 год электровелосипеды составляли менее 1% от общего объема продаж велосипедов. Однако, с усовершенствованием технологии аккумуляторов и изменений в ценовой политике, продажи электронных велосипев демонстрируют ускоренный рост и эксперты считают, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится.

Как сообщал портал "Комментарии", новозеландский стартап Manta5 представил на выставке CES 2020, которая проходит в Лас-Вегасе, водяной электровелосипед Hydrofoiler XE-1. По словам команды разработчиков, электровелосипед предназначен для использования на воде. Также он может стать основой для внедрения нового олимпийского вида спорта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theverge.com/2019/12/16/21016306/electric-bike-ebike-sales-us-numbers-deloitte-cars
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...