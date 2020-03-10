Букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2020

Букмекеры выбрали нового фаворита предстоящего конкурса Евровидение 2020. На вершине рейтинга оказалась представительница Болгарии - Victoria. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте песенного конкурса.

Неизменным фаворитам букмекеров группе Daði & Gagnamagnið пришлось уступить позиции. Исландские исполнители не удержались на вершине рейтингов букмекеров. Теперь они пророчат победу представительнице Болгарии и ее песне "Tears Getting Sober". Однако, у исландцев хорошие шансы вернуться в лидеры. Они прочно закрепились в тройке фаворитов и потеряли пока всего лишь одну строчку.

Чего, увы, не скажешь об Украине. Группа Go-A снова потеряла позиции и опустилась в рейтинге еще ниже. Если на прошлой неделе фанаты Евровидения пророчили украиноязычной песне "Solovey" 26-е место, то сейчас она оказалась уже на 27-ой позиции.

Не принесли обновленные рейтинги хороших новостей и россиянам. Группа из Питера Little Big снова отдаляется от тройки лидеров. Участники опустились на одну позицию ниже и теперь им букмекеры пророчат пятое место.

Впрочем, все эти рейтинги окажутся абсолютно бесполезными, если конкурс все-таки решат отменить из-за коронавируса. Евровидение 2020 должно пройти уже в мае в нидерландском Роттердаме. Пока подготовку к песенным соревнованиям не останавливали, но такая вероятность есть.

Как звучит песня, которой фанаты Евровидения пока пророчат победу можно посмотреть здесь.





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